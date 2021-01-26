焦點新股快手（1024）今日起招股，微創醫療（853）分拆旗下心通醫療（2160）及雅各臣（2633）分拆健倍苗苗（2161）無懼撞期，亦於今日起招股。

心通醫療發行2.056億股，招股價介乎11.1至12.2元，一手1,000股，入場費12322.94元，集資最多25.1億元，預計2月4日掛牌；聯席保薦人包括中金、花旗及摩根大通。該公司引入16名基石投資者，共認購9.69億元股份，基投比例最多42.5%，包括高瓴資本、清池資本、GIC、泰康人壽、雪湖資本、源峰基金、易方達資產管理、3W Fund、華夏基金、昆侖集團等。

至於蘇州貝康醫療（2170）則於明日（27日）開始招股，入場費13817.85元。

銷售文件顯示，貝康醫療共發行6666.7萬股H股，招股價介乎26.36至27.36元，一手500股，入場費13817.85元，集資最多18.2億元；預計2月8日掛牌；中信里昂為獨家保薦人。

貝康醫療引入7名基石投資者，合共認購9000萬美元等值股份，奧博資本（ObiMed）、清池資本、國新國信東吳海外基金各認購2000萬美元，Affin Hwang Asset Management、WinTwin各認購1000萬美元，睿遠基金、IvyRock各認購500萬元。

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