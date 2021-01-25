股票投資圖利的一個簡單原則，就是「低買高賣」，但重點是要處於低風險的情況進場，於1月17日傍晚宣佈私有化安排的香港建設（190）是其中之一，公告寫到將派發2020年度第二次中期股息每股13仙來代替末期股息，以及擬用每股8元進行私有化。

香港建設昨收7.6元，上述股息加上私有化價格將可收到8.13元，潛在升幅為7%，少於一成，看來並不吸引，不過筆者認為，現屬低風險的情況進場。

相信今次私有化成事機會大，參考自2016年10月至今，歷時超過51個月，股價高位在7.94元，僅見於2018年6月11日，距今已逾兩年半，並較私有化價格8元為低。若考慮到股份曾於2016年10月進行合股，股價經調整後，會發現自2015年7月至2016年9月，股價亦僅介乎3.025至7.375元，即由2015年7月計起，距今超過66個月股價在8元以下。

此外，2019年集團溢利倒退逾六成二，錄得自2016年以來最低的2.79億港元；又見2020上半年溢利再倒退逾七成七至只有2,600萬元。

上述股價高位見於2018年，當時上半年溢利約3.54億元，為2020上半年的13.62倍，倘若當時股價高位7.94元為合理水平，那麼現時股價合理值便是0.58元，即私有化價格8元產生溢價達12.72倍，對於懂得計數的股東，現於收到每股0.13元股息後，還到收取8元的私有化價格，試問他們不會心動贊成私有化嗎？

私有化公告顯示，每股資產淨值扣除派息後為24.54元，較8元溢價2.07倍，與去年成功私有化的另一地產股聯合地產（前上市編號056）每股淨值較私有化價格溢價1.96倍接近，證明今次香港建設的8元定價合理。

聶振邦

獨立股評人

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