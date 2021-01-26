屋宇署公布11月共批出23份建築圖則，其中包括長實2018年投得的黃竹坑站上蓋，港島南岸3期項目，獲批4座29至31層高住宅大廈。

屋宇署公布11月資料月報，批出23份建築圖則，其中港島6份、九龍11份及新界6份，分別為12項住宅及商住發展、1項商業發展、2項工廠及工業發展，以及8項社區服務發展。其中包括長實2018年投得的黃竹坑站上蓋，港島南岸5期項目，獲批建4座平台7層以上，29至31層高住宅大廈，涉及的總住宅樓面面積高達100萬方呎，另外亦有52.6萬方呎商場樓面面積。

另外華潤置地及保利置業投得的啟德4C區住宅地，最新亦批出興建為6座33至34層高住宅大樓以及6座洋房，涉及69.4萬方呎總住宅樓面以及逾2萬方呎非住宅樓面。

屋宇署同時發出22份入伙紙，包括港島7份、九龍6份及新界9份。當中包括嘉里旗下筆架山龍駒道3號項目，涉及64伙，總住宅樓面34.3萬方呎；信置旗下觀塘凱滙，涉及1,999伙，總住宅樓面面積150萬方呎；新地旗下天水圍Wetland Seasons Park項目，涉及1,727伙，總住宅樓面面積98萬方呎。

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