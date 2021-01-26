快手（1024）今起招股詳情，招股價每股105至115元，每手100股，入場費11615.89元。公司計劃發行3.65億股，集資額383.47億至420億元，當中僅2.5%作公開發售。該股周五定價，料下月5日主板掛牌。

招股書提及，中國互聯網業務受到高度監管，中國政府加強對短視頻、直播及電商行業的管控，可能會限制公司維持或增加平台的用戶群或用戶流量的能力，繼而對業務經營及財務業績產生重大負面影響。同時對於收集及使用用戶個人訊息以及其他私隱相關及數據安全事宜的擔憂，亦可能會有損公司聲譽及阻礙現有及潛在用戶使用產品及服務。

公司基石投資者包括美國基金Capital Group、阿布扎比投資局、加拿大退休金計劃投資委員會、GIC、貝萊德、淡馬錫、景順、富達國際等，合共認購24.5億美元(折合約191億港元)股份。

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