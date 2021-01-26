德勤預期，由於今年政府賣地收入大減，加上受累疫情，不少公司業績或錄得虧損，並有意申請減少繳交預繳稅的安排，預期政府全年收入5,389億元，整體支出8,303億元，全年將錄赤字2,914億元。

假設肺炎疫情於明年逐漸減退，經濟活動回愎正常，稅收收入將會回升，惟回顧2003年沙士衝擊本港經濟需時約兩年才回復正常。是次疫情經濟愎蘇步伐需要更長時間。

中國稅務總監陳復新預期，明年赤字將由逾2,900億元收窄至794億元，主要預期賣地收入增加約520億元、利得稅及薪俸稅隨經濟活動愎蘇增加200億元，預期非經常性支出將下降令政府支出減少1400億元，以及中概股陸續回流香港上市，有利港股表現，將帶動印花稅及港府投資收入。

坊間期望政府在新一份財政預算案「派糖」， 德勤中國稅務合夥人陳嘉華認為，「派糖」需要具針對性，對某一有需要群體提供經濟援助，在本港錄得財赤期間，不建議無差別「派糖」，「無分行業無分階屠嘅派錢要小心」。

至於開徵新稅種長遠增加政府收入，陳嘉華直言現時不是適合加新稅種的時機，「一有新稅種，對整體營運市場有好大影響」。陳復新補充，他認為要刺激本地經濟，未必需要推出新稅種，而是要推出更多稅務優惠措施，首先吸引外資及內地企業來港投資，為本港帶來更多經濟活動，待企業在港發展穩定及盈利，自然更有條件擴闊稅基。

為吸引企業來港投資，德勤建議港府考慮在大灣區層面，本港推出區域性稅收政策、為外資或內企提供融資便利及在辦公室場所租務上作支援等。

針對即將發佈的2020/21財年財政預算案的稅務優惠措施，德勤中國稅務總監湯愛倫認為，港府可考慮上調個人、已婚人士及子女的免稅額。以個人免稅額為例，政府已有5年沒有調整免稅額，建議可由現時的13.2 萬調升至15萬元。

此外，湯愛倫指，購買自願醫保及參與自願退休供款的免稅額亦可考慮上調。自自願醫保於2019年推出後，市民反應熱烈，她觀察到疫情後，港人更關注健康，並希望購買保額較大的保單，獲得更好的醫療保障。她建議政府提升自願醫保扣稅額，每份由目前的上限8,000元，調升至1萬元，或購買自願退休保障的納稅人者免稅額由6萬提升至10萬元。

其他建議包括：對在家上課的學生發放一次性現金津貼，以減低家庭的額外經濟負擔；針對旅遊相關行業，考慮現時報讀要與職業相關的課程才可扣稅的限制，放寬至即使報讀與納稅人目前職業未有直接關係的課程，亦可扣稅，以助受影響行業員工轉行；投資電子數碼化的企業可就投放開支適度扣稅等。

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