疫情平緩遙遙，農曆新年卻漸漸逼近。滙豐銀行由今日8時起開始可以換領新鈔，市民可以經預約在指定時間到分行換領。九龍總行不斷有人換領新鈔，門外更有市民提前等候。

市民李女士說，自己換領6,000元新鈔，未因經濟轉差而減少派利是，「我哋呢啲退休人士，有乜話經濟好唔好」，金額和去年相若，惟今年會減少拜年，自己亦不會用電子支付方式派利是。

鄭先生表示，過往每年都會去滙豐銀行換領新鈔，派利是的金額亦和去年相若，疫情關係會減少拜年，「都驚嘅，少啲囉」，認為今年新年氣氛欠奉，「無咁高興囉」。

中銀亦由即日起可以換領新鈔。相比之下，彌敦道分行則未見有人流。

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