【本報訊】自工商舖撤銷「雙辣稅」後，相關物業交投轉活，不少投資者趁機沽貨套現；其中資深投資者、「磁帶大王」陳秉志近期連沽多項物業，最新市傳以8,000萬元沽出旺角弼街地舖，持貨15年勁賺1.1倍。

市場消息指，旺角弼街60至62號地下62A、B號舖，地舖連閣樓面積約2,000方呎；據悉，原業主陳秉志或相關人士最初叫價1億元放售，新近勁減2,000萬元或兩成，至8,000萬元易手，呎售4萬元。舖位目前由連鎖便利店及食肆每月合共以20萬元租用，租金回報約3厘。

資料顯示，陳氏於2005年2月斥3,800萬元購入上址，持貨15年，賬面獲利4,200萬元，物業期內升值1.1倍。

事實上，本港疫情未見穩定，經濟前景仍然滿佈陰霾，不少企業持續縮減規模，導致商廈需求大減。仲量聯行最新報告指，去年12月整體甲級寫字樓市場錄得17.56萬方呎負吸納量，而整體甲廈空置率則錄8.9%，按月微升0.1個百分點。

中環甲廈空置率升穿7%

各區甲廈空置率升幅收窄，惟中環區情況仍然嚴峻，上月錄約7.3%空置率，按月增0.4個百分點，並屬2004年以來首次升穿7%水平，即近16年新高紀錄。

不過，九龍東則逆市回落，該區空置率最新錄約14.1%，較11月14.5%回調0.4個百分點。