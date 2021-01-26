由Netflix興起開始，我已經沒看TVB，因此對於本港電視節目的要求也不太有期望。沒有期望，便不會失望。但我並非否認TVB的影響力，所謂爛船都有三斤釘，它對不少香港上年紀的觀眾來說，仍然是精神食糧。大家即使幾睇唔起TVB都好，都要承認這一點。

要數本地電視圈的最大消息，是新老闆許生召喚曾志偉和王祖藍回巢，此舉擺明車馬是落余詠珊和何哲圖的面。余詠珊當初入局，把TVB搞得一塌糊塗，這並非是我的主觀判斷，而是從其股價反映了。由2013年的股價高峯$60元左右，不斷跌至今天每股$7.9，如果余詠珊入主對公司有正面影響，早在股價反映了。

有人罵余詠珊用人唯親，這點並非問題，老實說新官上任，必定用自己的人。她最令我印象深刻的敗筆，是接受訪問時分析TVB和王維基香港電視的差別。這個訪問仍在網上可以重溫，短短90秒時間，余詠珊可說是露出所有馬腳。

余詠珊首先認為「王維基唔係對手」，言下之意是她根本不放香港電視在眼內，她認為product（內容）應該排到最後一位，電視台首要考慮的怎樣收錢、怎樣做推廣，這些都比內容更重要。

以上這番話是她的原意，如果身為電視台的管理層，竟是如此思路，這也難怪TVB會走下坡。電視台是創意工業，而一間電視台最重要的正是內容、內容、內容！沒有內容，只考慮收錢，根本是本末倒置。我並非說電視台不應考慮怎樣收錢，作為一盤生意，必定要收錢。節目越做越差，沒有好的內容，又點搵客人付費？

如今王維基的香港電視卻在絕境下，殺出一條新網購血路，就算連TVB都要學人做網購。想當初余詠珊不放王維基在眼內，甚至看不起他做電視會威脅到TVB，如今香港電視市值138億，是TVB的4倍，她自打嘴巴的訪問，令人不禁恥笑。其實在該訪問一開始時，她建議電視台每年最理想是要炒5%人，再請5%新人。

那麼我想許濤作為新主，可以考慮立即炒掉余詠珊。

不過即使許生搵曾志偉同王祖藍返TVB，面對電視台的難解問題，其實都係苟且殘存，只是我相信他們會做得比余女士更好一點，起碼TVB作為昔日的娛樂影視王國，找來兩位較重視節目和內容質素的電視人，雖然不存大期望，但總會比余好一點吧。

藍友斑

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