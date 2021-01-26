投資基金公會發表市場調查顯示，逾八成投資者表示今年內傾向投資股票，其次為存款，反映股票市場將持續熾熱。

投資基金公會去年11月在網上訪問843名香港居民，年齡介乎25至65歲，月入3萬元以上或擁有超過50萬港元流動資產。有81%受訪者有意投資股票，當中76%更偏好港股，其次為A股及美股，分別有49%及44%。

該會主席鄒建雄表示，千禧一代尤其對美股感興趣，有58%。由於他們活躍於社交平台，更易吸收較國際化的資訊，加上近年美股跑贏港股，有更多新經濟股份公司選擇，投資者更易尋覓投資機會。

隨著跨境理財通將推出，該會亦調查投資者對內地理財產品的意向，有40%的受訪者表示有意在香港購買內地理財產品，因為看好內地經濟前景，並相信人民幣會升值，他們更期望每年平均獲得10.8%回報。

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