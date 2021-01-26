近日A股市場亢奮，據《證券中國》報道，某中型券商昨日兩融（融資融券，即孖展及借貨）平倉預警客戶數突然大幅增加。據該券商深南中路營業部總經理指出，較上一交易日，預警客戶數應該增加了兩到三倍。「我們是下午一點半會發出預警，今天（25日）突然特別多。公司兩融群裡都在討論這件事情，行情看着這麼好，真的有些不可思議。」

「如果這些客戶的股票再出現殺跌，很有可能就會引發平倉潮。」上述總經理說，「很多個人投資者最近比較慘，這是讓人始料不及的。」

至於另一排名前列的券商則表示，抵達兩融平倉預警的客戶數應該確有增加，但具體數據不方便透露。「可能要注意一下風險。」該券商人士說。

分析人士認為，出現這種情況最主要的原因是抱團。由於抱團資產虹吸效應不斷增強，很多中小個股出現無人問津的局面，股價不斷下跌，進而導致一些兩融戶出現平倉風險。據統計，以周一為例，316隻股票（比例約8%）成交金額就達7,277億元（比例約60%），而另外3,700隻股票僅佔4,700億元。

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