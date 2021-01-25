【本報訊】騰訊（700）雄風續現，在北水掃貨及多間大行合力唱好下，昨股價飆逾一成一，盤中破頂見767.5元，收市仍升10.9%至766.5元；市值單日增7,243億元，至7.35萬億元。騰訊發威激起系內逾九隻股份爆升，同時推動恒生科指首次突破一萬點大關，收報10206點，升440點。

分析指，騰訊成為外資將美國禁令股換馬的一大受惠者，屬「特殊狀況下勁升」，料相關換馬完成後，資金買貨的動力將減弱。恒指全日飆711點，收報30159點，創31個月高位，成交2,869億元；本月累升近3,000點。

騰訊13日吸670億北水

北水昨淨流入逾192億元，比起上個交易日僅94億元，增倉步伐再加快；騰訊單日獲67.6億元北水淨買，為年內資金湧入該股最多一日。年初至今16個交易日，騰訊有13日佔據北水淨買入最多個股，累吸670億元，佔總數逾26%，其北水愛股地位難以動搖。

騰訊上周升至700元大位後，繼續節節上升，今年累升近36%。多間大行順勢提高騰訊目標價，暫時花旗看法最牛，將目標價上調19%至876元，予「買入」評級；該行看好騰訊的超級應用微信於未來十年潛力。

瑞銀則看好騰訊手遊、廣告及雲業務發展，並料內地反壟斷監管對騰訊影響不大，將其目標價由700元上調至830元。里昂亦提高對騰訊網遊及廣告業務經調整估值，分別至預測市盈率23倍及動態市盈率1.15倍，以反映網遊業務強勁趨勢及小程序生態系統快速增長，目標價因而提高至820元。

豐盛融資資產管理董事黃國英指，騰訊昨爆升由多個因素推動，包括北水加倉、美資基金因投資禁令而正進行換馬、騰訊微信生態圈備受市場看好等；他指，北水為其帶來的影響視乎內地新基金賣出予投資者的數目，「𠵱家每賣100蚊，基本上內裏有10蚊都喺投資騰訊」。

MSCI明晟及富時羅素均會在周二收市後，將涉及美國投資禁令的股份如中海油（883）等，自旗下多個指數中剔除；黃國英預料，由於外資被迫換馬至其他股份，故同屬中資的騰訊、京東（9618）等今續有望受惠向上，待換馬完成，強勢股便有機會調整。

黃國英：短炒宜揀中海油

黃不建議散戶高追騰訊，旗下基金亦不會特別加倉，因現時屬「特殊狀況下勁升」，可等待回調整固後才追入；短線炒賣最好揀中海油，「北水惡過外資，𠵱家有機會撈貨」。

另外，包括美團（3690）、京東、網易（9999）在內的多隻科技股尋頂，盤中最高分別見407.6、389及199元，全日升5.2%、6.1%及8.4%。