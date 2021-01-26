疫情反覆，觀塘麗港城第5座疑因「垂直傳播」爆疫。區內代理表示，屋苑本月交投暢旺，截至今天已錄得23宗成交，超越上月全月20宗，並錄得移民盤減價成交，中層戶呎價不足1.3萬元。

中原地產郭麗娟表示，該行最新促成麗港城14座中層D室交投，單位實用面積687方呎，改四房一廁間隔，座向東北方，享園景，最初開價890萬元，放盤5個月，現以885萬元成交，呎價12,882元。據網上銀行估價，單位估值936萬元。參考同類單位近期成交價，如景觀相同的15座同層E室，半年前就以965萬元售出，今次移民盤賣平80萬元或8%。

原業主於2007年8月以299萬元買入單位，因移民才急讓物業，最終於上機前兩小時成功沽貨，持貨13年，現轉手賬面獲利586萬元離場，單位期內升值逾1.9倍。

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