中國和北亞地區去年最先受到新冠疫情衝擊，不過在果斷的防控措施下，亦是全球最先走出經濟低谷的地區之一。中國去年經濟數據剛在上週出爐，全年GDP（國內生產總值）錄得2.3%增長，雖然創下1976年以來最低水平，但是數據仍然優於預期，單是第四季增長便達到6.5%。相比之下，美國、日本和歐洲等主要地區的經濟料將錄得收縮。

若從經濟不同範疇細看，中國去年12月的社會消費品零售總額、規模以上工業增加值等重要經濟指標均顯着上升，而同月以美元計價的出口更錄得雙位數的按年增長，而東盟更取代歐盟成為中國最大的貿易伙伴，可見中國與亞洲鄰國的貿易關係變得更為密切。

南北亞復蘇料趨向一致

中國和北亞地區的經濟復蘇步伐暫時領先，反觀南亞地區的經濟現況仍然有待改善，以印度為例，11月的工業生產數據收縮，遠差於預期。然而，隨着亞洲經濟的復蘇勢頭持續，我們仍然看好印度和東盟地區的經濟可望在年內迎頭趕上，令亞洲各地的增長分歧收窄。

在政策方面，我們預期今年亞洲大部份地區的貨幣政策將會大致維持穩定，但是鑑於去年寬鬆措施的規模龐大，今年再加強政策力度的可能性不大。而政策焦點亦將會重回到推動長期經濟增長之上，並且會加強發展結構性增長主題。

焦點重回長期增長主題

中國今年將開展「十四五」規劃，料會集中提升本土科技和創新能力、擴大內需，以及追求更優質、更平衡和具可持續性的增長步伐。同時以「雙循環」為戰略發展重點，加強對外開放之餘，增強自給自足的能力，務求降低對進口產品和技術的依賴。

另外，中國近月積極加入不同地區的多邊協定，在去年底便簽訂了亞太區15國的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。協定有助促進區內經濟整合，為成員國企業提供更大誘因在區內建立供應鏈和生產樞紐，長遠而言為經濟增長提供溫和動力。

另一邊廂，亞洲在過去數年一直積極發展創新科技，南韓固然是區內創新的中流砥柱，中國在研發上投放的經費亦創下新高，印度已建立起世界第三大的科技初創生態圈。新冠疫情亦加快了數碼轉型，有助振興亞洲的互聯網和健康護理等產業。

低息環境持續 亞洲資產吸引

在低息環境下，投資者如要爭取合理收益，實在談何容易？然而亞洲資產可能為大家提供了答案。以固定收益資產為例，由於環球投資者求「息」若渴，加上亞洲美元計價債券的收益率，相比美國、歐洲，甚至是其他新興市場更具吸引力，而且存續期相對較短，因此去年已成功吸納資金湧入，預期這種趨勢會在今年延續下去。

至於高收益債券市場方面，亞洲去年初至11月初的違約率維持在3%以下的偏低水平，遠低於美國的高收益債市（違約率逾6%）（資料來源﹕摩根大通，截至2020年11月7日）。亞洲區內信貸違約率偏低主要受惠於發行人的基本因素穩健，以及亞洲（日本除外）的經濟增長優於其他地區。展望2021年，預期亞洲高收益債券的違約風險，仍會低於全球大部份其他主要市場。

投資者可能亦會關注區內股票的表現，亞洲股市現時的估值吸引，企業盈利亦正在改善。隨着疫苗逐漸分發，在疫情過後，區內企業的盈利增長可望重拾動力。投資者如希望在疫後的復蘇週期中，捕捉亞洲經濟發展潛力，不妨透過跨資產的多元投資組合，網羅區內資產的潛在投資機遇。

歐維鈞

滙豐環球投資管理高級市場策略師

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