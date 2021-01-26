早前港鐵（0066）將旗下黃竹坑站上蓋項目正式命名為「港島南岸The SOUTHSIDE」。最新港島南岸5期項目截標，記者現場所見只有6份標書，包括長實（1113）及嘉華（0173）等。港鐵物業總監鄧智輝指項目最終截收6份標書，其後隨即會展開招標工作，宣佈標書結果後，將會隨即開展項目第6期招標工作。

鄧智輝指料第5及第6期項目將會有協同效應，因此兩個項目推出時間並不會相差太遠。雖然港島南岸5期項目標書數目遜色，不過鄧智輝認為，經過一年疫情影響，黃竹坑站5期項目其實與2019年截標的4期項目，同樣都為6份標書，加上項目涉及規模及資金龐大，過往都不少財團需要合資入標。總括而言，鄧智輝對入標金額仍然樂觀。

港島南岸五期項目樓面面積上限63.6萬方呎，預計提供最多1,050伙，市場估值介乎約101.8億至123億元，市場估計每呎補地價最高達1.8萬元，上一次四期項目補地價高達126億元。

黃竹坑站上蓋鐵路項目1月21日命名為港島南岸The SOUTHSIDE，當時透露項目商場預計2023年落成，並在規劃上會配合住戶入伙時間落成。而港島南岸一期項目較早前都被發現，疑似講命名為晉環，據悉將於今年內開售。

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