當今全球各國印銀紙放水、存款利率幾近零（歐洲更實行存款負利率）。香港樓價在平行時空內沒有明顯下跌，但租金一般已經回落10至20%，令買樓收租回報進一步跌至平均每年不足2%。全城都在找既安全、回報又較好的投資產品。現實談何容易呢，所以「銀髮債券」和iBond雖然每年只有兩三厘回報，但已經令「好息」一族趨之若鶩，產品供不應求。

有見及此，各大保險公司最近加強催谷儲蓄壽險（俗稱 Saving Plan）。 這種產品以追求回報為主，沒有多少人壽保障的摃桿效應，即買1賠1而已，所以不需要申報詳細的健康資料，「好息」之徒自然成為目標客戶。今期筆者將剖析當中的利弊及提供另類選擇。

其實這類 Saving Plan 現時一般都要5年或以上才可以打和（正確地說：5年以上才可回本, 直接地說：便是蝕足頭5年！）。一般要去到10年後，才勉強可以説「預期」平均回報約每年3厘（保祐可以達到「預期」，否則回報便會更差）。這樣的回報和風險，「好息」之徒未必有興趣，所以保險公司便伙拍銀行借錢俾你買保險。例如：你出3成，銀行借7成，因為現在借貸利息低，形成淨回報可以接近每年10厘！嘩，正呀，好多人聽完都心動。

冷靜下來，當中存在兩大風險會使你大失預算。第一，保險公司回報未必可達到預期；第二，銀行貸款利率有機會抽升。另外，銀行可以有很多理由每年重新審批貸款條件，甚至提早收回貸款。最大的問題是缺乏靈活性，買這類Saving Plan 要極有耐性，人生又有幾多個「10年」呢？

各位讀者，我不是專搞破壞，沒有建設。如果閣下想借錢投資，又可以接受一點風險，不如考慮借錢買「投資級別」的債券基金，每年回報約3厘。這類基金在銀行可以按約8 成，借完錢後再買入同類基金。為了控制風險，只loop 兩次，每年回報都有近8厘。最重要的是隨時可以離場，部份基金更會每月派息。當然基金是有風險，但如果選擇環球投資級別的債券基金，相對風險較低。例如：去年3月大跌市時，這類基金曾經跌近20%，但現在已經返回水面。當然，如果基金深度下跌，客戶將有機會被銀行追收保證金（孖展），所以不宜loop得太盡。

究竟借錢買Saving Plan 是否利多於弊？這留給讀者自行判斷。世上沒有免費午餐，人生亦沒有多少個10年。

金堅

golden.kin88@gmail.com

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