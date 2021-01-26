中國人民銀行行長易綱今日於世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上表示，央行一直支持金融科技發展也鼓勵金融創新，但是避免濫用壟斷的地位也是非常重要的。在回應主持人提出的螞蟻集團是否會恢復IPO時，易綱表示，央行調研用戶對螞蟻的滿意度還是高的，但對於消費者隱私等問題，認為「只要堅持一切以法律為框架和程序，和社會進行廣泛的磋商，我想在問題解決之後，會回到正軌」。

中國經濟方面，易綱預料，今年中國經濟增速將恢復到正常區間內。中國的貨幣政策將繼續支持經濟，確保人行採取的政策是具有一致性、穩定性和一貫性，不會過早放棄之前發布的支持政策，又認為中國的儲蓄率正在下降，有助於消費。

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