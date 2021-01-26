恒指周二出現回吐，收市跌767點，收報29,391點，失守三萬點關口，大市主板成交2789億元。港股通南向資金買賣成交為814億元，北水淨流入錄139億元。

港交所十大成交活躍股統計，最活躍買賣港通股仍以騰訊（700）跑出，港股通買入及賣出成交額超過146億元。作為大媽最愛，淨流入更能反映事實，今日北水總淨流入139億元，當中高達六成五（89億元）湧向騰訊，惟股價仍跌6%，收報718.5元。

今日大媽得寵股只有5隻，單計騰訊、中海油（883）、港交所（388）、小米（1810）及保利協鑫能源（3800），淨流入已達127億元，佔總額91%。

其他交投量較大的股份，包括中國移動（941）、中芯國際（981）、美團（3690）、吉利汽車（175）、思摩爾國際（6969）等，但全錄淨沽出，北水買入及賣出成交額介乎23億至54億元。

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