深圳市地方金融監管局發布《關於進一步防範「虛擬貨幣」非法活動的風險提示》的通知，指有不法分子打虛擬貨幣的旗號，從事不法活動。

通告指，近期隨著比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）等虛擬貨幣價格不斷攀升，虛擬貨幣炒作有所抬頭。一些不法分子打著「虛擬貨幣」和「數字貨幣」的旗號，開展虛擬貨幣非法活動，違反中國人民銀行等七部委發布的《關於防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等違法犯罪活動，如以「保本保收益」的名義，推出比特幣理財等項目；誘騙投資者購買不同形式的虛擬貨幣；為註冊在境外的虛擬貨幣項目提供宣傳、引流，引誘投資者參與等。

通告續指，深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室，對上述非法活動持續開展清理整治，通過現場約談、行政調查、刑事打擊等手段嚴肅處置，希望廣大投資者對上述非法活動加強防範，及時舉報相關違法違規線索，謹防上當受騙。

以太幣破頂 年內升逾8成 比特幣由強轉弱 維持頹勢

據Coindesk，以太幣日前破頂，最高升至1,476.12美元，現報1,327.12美元，24小時跌6.33%，年內升80.75%；比特幣在今個月中破頂後，最高報41,940美元，其後由強轉弱，現報31,731.94美元，24小時跌4.51%，年內升8.26%。

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