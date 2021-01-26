疫情迅速蔓延全球，令不少經濟活動停滯，長實（1113）執行董事趙國雄出席亞太區房地產領袖高峰會時，被問到疫情後的投資策略，他建議投資者不要只看著香港市場，現時集團視香港為大灣區發展的一部分，料該區於20年內將成為全球一個重要地標，西部地區如珠海、紹興及中山現時發展較落後，認為有良好的投資機會。

他提到，亞洲以外的投資要視乎疫情走向，目前各國社交措施限制均嚴重影響經濟發展，會考慮復甦較快的亞洲城市，包括新加坡，並強調投資部署不會受地域所限，投資新市場時會尋找合作夥伴，例如與置地及吉寶置業合作發展的新加坡濱海灣金融中心。

蔡宏興：酒店業要3至5年時間才恢復

酒店業亦受到重創，華懋集團行政總裁蔡宏興表示，隨著疫情下人們習慣在家工作，預期未來商務旅客會大幅減少，全球酒店業至少要3至5年時間才可復甦至疫情前水平，因疫情受控及經濟恢復，認為亞洲復甦的速度較快，特別是中國，料國內遊可助長酒店staycation，目前仍有增長空間。

他又指，酒店業須尋找新的商業模式，如提供長租、共居空間及staycation，不能只單單提供一個居住空間予旅客，而是要改變傳統的營商手法，提供更多增值服務及公共空間，讓商務客可透過酒店服務連結到社區及商業夥伴。

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