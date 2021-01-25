【本報訊】有望成為短影片第一股的快手（1024）拍板今起招股，市傳公司招股價介乎105至115元，每手100股，入場費為11,615.89元；料2月5日掛牌。多間券商合共預留至少1,660億元孖展額，有專家表示，由於反應熱烈，料乙組分貨少，但升幅大未必蝕息，建議盡抽。

銷售文件披露，快手擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售；集資約383.5億至420億元。若計及超額配售權，集資最高483億元，較去年上市的京東（9618）集資345億元多近四成。該股公開發售僅2.5%，參考早前流出的內部文件顯示，超購95倍回撥至7%，即最終公開發售僅2,911.21萬股；按每手股數100股，意味發行手數僅291,121手，即甲組、乙組分別得145,560手。

分析預期，目前快手氣氛遠超醫渡科技（2158），加上券商紛紛推95%孖展成數，料「乙組頭」分派比率勢見低位。本報統計多間券商為快手預留至少1,660億元孖展額，其中耀才預留500億元、輝立260億元、富途250億元、華盛100億元等。

信誠證券聯席董事張智威表示，該行為快手預留的孖展額由150億元，增至300億至400億元，其中客戶已登記170億元。他預期快手將是今年上半年的最焦點股份，「應該頭兩日都認購爆晒孖展」。他建議投資者可盡量打入乙組，雖然反應火爆而分配手數未必很多，但升幅應不俗，「參考早前醫渡科技（2158）表現，料快手有機會升八成。」

快手上市後估值有望增一倍以上，按發行價區間高端計算，該公司估值將從去年一輪融資後的286億美元，增至609億美元。據外媒報道，快手國際配售部份已錄足額認購；同時引入10名基石投資者，包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本及阿布達比投資局等，相當於IPO集資規模至少45%，並設禁售期6個月。

健倍苗苗今起招股

同日招股有雅各臣（2633）分拆旗下保健品分銷公司健倍苗苗（2161），招股價為1.2元，每手2,000股；入場費2,424元；料2月5日掛牌。公司集資1,060萬元，中國銀河國際證券為獨家保薦人。

另一焦點中概股百度再有新消息，據路透IFR報道，該股擬最快3月回流上市。百度早前宣佈3月1日召開特別股東大會，涉及將公司股票進行1股拆成80股安排。按其上周五收市價252.75美元計，分拆後普通股價格或降至約31.59美元。此外，大灣區商用物業運營服務供應商星盛商業管理（6668）昨暗盤造好，在輝立收升22%至4.69元，一手賬面賺830元。