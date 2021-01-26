中軟國際

中軟國際（354）公佈，董事會已批准可能發行中國存託憑證，公將發行不超過擴大後股本約15%，集資所得將用作雲端及其他主要業務。

健倍苗苗

雅各臣（2633）公佈，分拆保濟丸及唐太宗等分銷商健倍苗苗（2161）於港交所上市，公司將發行4468.6萬股，每股發行價1.2元，買賣單位2000股，入場費2424.18元，集資5362.32萬元，並預計於2月5日上市，預計上市後市值約10.72億元，公司將間接持有健倍苗苗發行股本50%以上，健倍苗苗仍是公司的附屬公司。

微創心通

微創醫療（853）公佈，分拆微創心通（2160）於主板上市，公司計劃發行2.056億股，招股價介乎11.1元至12.2元，集資最多25億元，買賣單位1000股，入場費12323元，將於2月4日掛牌。微創醫療股東每持有200股可獲預留1股預留股份。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！