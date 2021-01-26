1.美股走勢

美股隔晚盤中持續波動，拜登的刺激經濟方案又或叫派錢方案未見定案，不過從過去幾次的談判中，投資者似乎意識到1.9萬億美元方案總會在拖拖拉拉的情況下通過。

美股三大指數期貨扭轉跌勢，道指及標指期貨分別升0.3%及0.2%，科技股納指100期貨就收服早段跌勢，僅僅微跌0.03%。

截至香港時間21:00 十大升跌幅榜

2.Game未Stop

隔晚GameStop來回地獄又折返人間式上落，高位158.18美元接貨，對比收市價76.79美元，可以輸足一半。最新GME盤前重上90美元樓上或升22%。

不過GameStop大戰並未就此完結，GME淡倉水平據S3 Partner指仍然高達139%，這是經歷完周四及周五大約78%升幅，或者叫被挾倉後僅僅由當日141%減至139%。

彭博引述S3 Parter的Ihor Dusaniwsky指，即使GME淡友錄得大幅市值計價損失，仍然持續有新血加入頂上平倉離場的舊淡友，而即使借貨沽空息高達23.6%，睇淡GME仍然大有人在。

另外部份熱門Reddit的Wallstreetbets還包括BB及AMC，分別10%及8%。

3.Elon Musk派貼士

Teala創辦人Elon Musk在香港時間19:25在Twitter表示「I kinda love Etsy」，其股價應聲彈上近一成破頂，盤前最新報227美元，升8.7%。

Etsy為一間網購平台公司，主要售賣手工藝品，包括服飾、首飾及家具用品等等。Elon Musk在tweet留言指買了一件電影角色Marvin the Martian模樣的針織羊毛衣給他的寵物狗。

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