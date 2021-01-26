網上旅行預訂平台Klook宣佈，已完成2億美元的E輪融資，新一輪融資由泛亞太區投資公司Aspex Management思柏投資領投，既有投資者紅杉資本中國基金、軟銀願景基金、經緯創投及博裕資本，亦有參與此輪投資。

Klook表示，為應對疫症對業務的影響，未來將針對兩個領域發展，除預訂體驗數碼化，亦推出新業務領域，如酒店度假Staycation及租車。在疫情稍為放緩的主要市場，如香港、新加坡及台灣，本地體驗預訂有所增加，預訂量已達到疫情前水平。該企又指，新資金會用來加快發展及推出專為商戶而設的軟件即服務（SaaS）解決方案，解決商戶所面對的困難。

Aspex Management思柏投資創辦人兼資訊總監李浩基表示，有信心在疫情後，消費者轉向網上預訂的數量會瞬速提升。

目前Klook商戶軟件即服務（SaaS）解決方案全球擁有超過2,500個商戶，支援數百萬個預訂。

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