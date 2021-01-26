隔晚美股表現反覆，但喺挾淡倉風氣盛行下，美股三大指數收窄早段跌幅，標指跟納指倒升，納指再創新高。至於港股喺北水持續湧入下，噚日港股升逾700點，雖然ADR及夜期及黑期均隨美股震盪而回吐，但相信港股喺北水力撐下，會以大漲小回方式繼續向高位推進。即使坊間唔少聲音都話要預防港股急升後散水玩完，尤其一旦失去北水支持，港股定必鳥獸散跌得好慘烈，但古天后認為維持港股穩定繁榮，係對抗美國跟其盟友修好後圍堵中國嘅重要戰略，穩定中國資產價格，吸引外資支援中資企業，若然仍未了解國情，只會錯失呢一次港股大時代。

阿里巴巴（9988）股價自從舊年10月見過309.4元歷史高位後回落，主要因為旗下螞蟻集團上市計劃遭煞停，再加上內地反壟斷監管，市場憂慮監管收緊情況或延續至今年，令阿里巴巴股價持續受壓。幸而浙江省監管機構已完成針對阿里巴巴反壟斷行為嘅現場調查，監管對市場氣氛帶嚟嘅影響開始淡化，長遠而言相信阿里各個平台嘅回報表現將影響商戶決定，由於公司具領導地位所以將較有利。

研究針對阿里喺電商及金融科技業務方面嘅監管規例，特別係指控公司壟斷行為嘅詳細內容，相信影響可控，根據過往喺線上遊戲及教育行業嘅監管，相信呢次對股價影響有限，而過去兩個多月阿里股價嘅調整，亦已反映有關利淡因素。

而阿里巴巴未來將會持續改善用戶體驗，優化淘寶及串流直播平台，料集團可受內地零售市場所帶動。另一方面，公司已宣佈擬擴大回購計劃，由60億美元增至100億美元，認為股份風險回報吸引。而阿里巴巴發展路向跟內地長遠目標一致，相信可受惠本地消費增長。阿里巴巴亦獲多間大行確認其買入評級，目標價平均喺350元或以上。可於250元至260元之間收集，跌穿220元止蝕，目標先看前頂再創新高。

本人為證監會持牌人，未持有上述提及股份財務權益。

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