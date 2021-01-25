ATMX接連破頂，帶動大市重上3萬關口，北水持績流入密密掃，升市不估頂的情況下，大家應該點樣做部署？市場上仲有無滄海遺珠？

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛會同大家分析，兼分享本周心水股，想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》！ 如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube、果燃台留言，我哋會逐一解答。

睇返古天后推介的明源雲（909）上周二收報50.9元，周一日內高見58.15元，收報56.1元，累積升幅達14％。

午市急CALL ︳港股炒到癲重上3萬點 唐牛、古天后分析大市

日期：1月26日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后、蘋果專欄作家唐牛

播放平台：

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