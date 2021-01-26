武漢肺炎持續困擾本港，港府再延長社交距離措施一周。有調查發現，七成三受訪餐廳堂食收入去年下半年錄得下跌，六成六餐廳預計農曆新年假期堂食收入將錄跌幅，雖然部份餐廳外賣訂單有所增加，但八成餐廳對首季餐飲業表現缺乏信心。

外賣平台Deliveroo發佈調查報告指，本港本港食肆對去年下半年整體業績的滿意度平均為5.8/10，較2019年第四季下跌0.8分；當中73%受訪餐廳去年下半年堂食收入較上半年少，但54%餐廳的外賣訂單有所增長；86%受訪餐廳認為農歷新年的生意將因堂食限制延長而下跌，對今年首季前經濟不感樂觀。

報告指，52%受訪餐廳半年營業額下跌或大幅下跌，48%餐廳堂食收入於2019年及去年聖誕及新年假期錄得下跌或大跌，只有兩成半餐廳表示該檔期內堂食收入不變。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，本港四波疫情對餐軟業造成嚴重影響，堂食限制令餐廳收入大減，令多間食肆需要裁員或倒閉。他指，公司下調15%至20%佣金、推出虛擬品牌令餐廳增加收入等措施幫助本港餐廳。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！