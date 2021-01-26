「son 姐，有事請教。現職公司裁員多次。工作範圍越來越多，凍薪冇花紅已經幾年。現有機會去一間新公司但又擔心新來新豬肉，舊公司雖然辛苦但老闆仍然需要我，可以話暫時比較穩定，但老實講如果生意繼續差落去都冇100%穩陣。新公司工作自問只有70%信心勝任，你認為我應該死就死試一試，定係留喺度捱住先？我係屋企經濟支柱！」

你嘅心情矛盾徬徨，我唔止明白，仲要好多次身處同樣境況。只不過我的選擇和你截然不同，因為責任重大，我不會等待有一日我迫不得已的時候才臨急臨忙找新工作，萬一找不到點算？即使找得到，都只是水泡，只求就手最緊要盡快有工返有收入，會是一份幾理想的工作？即使你願意死頂，做一份根本不是你有興趣有所發揮的工作，能夠撐幾耐？

介紹你睇一本書 《Who moved my cheese》， 對你應該很有啟發性，很值得你參考思量！

我唔想鬧你，但真係忍唔住要話你，死到臨頭，點解你還未知驚？公司裁員咁多次，冇人工加又冇花紅，你有得留低你竟然覺得慶幸？為了暫時的所謂穩定，呃邊個都好，唔好呃埋自己，你老闆還可以需要你幾耐？水浸眼眉，不是搵方法逃生，還在為自己搵理由藉口繼續留低？是自我麻醉還是自我安慰？我直白同你講兩樣都不是，是自殺！

你問我是否應該死就死試一試，你留低本來就是一條死路，你走才是生路，你先搞清楚才能看清楚前路。

甚麼叫新來新豬肉？當日你入這間公司做的時候不一樣是生豬肉？新工作自然有新挑戰，新挑戰才能突顯增加你的價值，信心這回事，和信仰一樣，信，就有！

應該走定應該留，決定權永遠在你手上，應該講的我已經講完，你自己看着辦吧！

張慧敏

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