農曆新年前夕，二手樓交投續旺。中原地產李百達表示，鰂魚涌太古城1月暫錄41宗成交，昨日單日連錄5宗成交。

他稱，分行漏夜促成太湖閣中層E室成交，實用面積583方呎，2房間隔，向西南，望街景。業主前日才以980萬放盤，減價12萬元，一天後便以968萬元易手，呎價16,604元。原業主於1990年5月以98萬元買入單位，持貨30年多，賬面獲利870萬元，單位升值近9倍。

中原地產趙鴻運補充，近來股市大升，有部份人套股換樓，低息環境下資金求出路，同時新盤大賣，向隅客重回二手市場覓盤。近日成交活躍證明凖買家已按捺不住，怕遲買會貴，另因部份業主有移民打算，加上疫情持續，所以價錢方面願意作出讓步，令成交增加。

美聯物業黃少明表示，將軍澳新都城本月暫錄得29宗成交，平均呎價16,333元。其中2期3座高層A室，實用面積441方呎，業主開價760萬元，最後以730萬元成交，呎價16,553元。買家為同區租客，儲蓄足夠首期趁小陽春前偷步入市，轉租為買。單位於2008年10月以203.8萬元購入，賬面獲利526.2萬元，升值2.6倍。

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