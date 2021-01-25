【本報訊】藍田麗港城第5座疑因「垂直傳播」爆疫，目前有10宗病例，E單位居民須撤離。港大微生物學系講座教授袁國勇昨早到5座「疫廈」視察環境，指現時5座16E、15E、17E等單位都出現病例。區內代理表示，該座一個中層E室單位，位於確診單位樓上，周六以968萬元成交，但代理相信交易不受影響。

中原地產王能表示，麗港城第5座於宣佈撤離前錄得成交，屬中層E室，實用面積687方呎，屬三房套間隔，業主最初開價1,000萬元，減至968萬元易手，呎價14,090元。 他指，新買家為換樓客，將購入自住，相信該座爆疫不會影響是次交易。

土地註冊處資料顯示，出現確診個案的5座17座E室單位，業主於去年5月才買入單位，樓價為980萬元。由於上述中層E室成交價只是968萬元，即賬面貶值12萬元。據知，業主最近才搬入單位。

同座其他單位被迫「封盤」

地產代理表示，整個麗港城現時約有80個買賣放盤，而爆疫的5座，現有8個放盤，叫價790萬至1,000萬元。其中一伙低層E室，屬三房戶，叫價1,000萬元，因撤離關係，都被迫「封盤」。麗港城近期去貨甚快，本月暫錄得25宗成交，較上月全月20宗增加兩成，平均呎價微升2%至14,616元。

建有逾8,000個單位的麗港城，屬九龍東大型屋苑之一。利嘉閣萬達人稱，目前，屋苑放盤約180個，佔整體伙數僅2.2%，屋苑早前不同座數均錄零星染疫個案，暫未見放盤業主大規模封盤，或不公開單位予睇樓客參觀。不過，由於第5座新近多人染疫，該廈居民須撤離關係，該座一個低層E室放賣亦要「叫停」，單位實用面積687方呎，叫價1,000萬元。

鰂魚涌太古城寧安閣本周一被納入強制檢測名單後，對屋苑市況未造成太大影響。中原趙鴻運稱，屋苑昨連錄兩宗二手成交，其中南山閣低層C室，實用面積582方呎，屬兩房則王單位，於去年8月底以1,100萬元放盤，因同層另一單位曾有事故發生，故最終業主願減價逾200萬元，以885萬元沽貨，呎價15,206元。原業主2007年以383.8萬元買入後一直自住。據知，同層一單位8年前發生燒炭命案。

施永青：下半年重現投資需求

中原集團主席施永青為今年樓市把脈，指目前樓市靠用家支撐，當疫情過後，下半年本港經濟恢復，樓市將重現投資需求，當有了投資需求，「用家都積極啲」，全年樓價升幅達15%。對於移民潮的影響，他認為，社會撕裂，部份人因睇淡香港而離開，但與80年代移民潮不同，當年好多都是富裕階層，手持不只一個物業，但現時走的人年紀相對較輕，手上物業相對有限。他亦提到年輕人「出去見過世面係好」，但相信在比較過後，「最後會返轉頭」。