中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿於研討會表示，應從今年開始應該永久性取消GDP增長目標，宏觀政策最主要的目標應設為穩定就業和控制通脹。他指GDP數字不應該作為考核地方政府官員成績的指標，反之應作為一種預測，讓財政部門可以將其作為一個基礎來進行財政收支的預測，投資部門可以將其作為基礎來預測投資行為。

馬駿解釋去年初因為疫情帶來巨大不確定性，無法定GDP增速目標，定得太高，做不到；定得太低，無法提振信心，故無必要設立。去年中國政府工作報告決定不設GDP增長目標，是非常正確的。

他續指，繼續設立GDP增速目標有多項問題，包括地方習慣性層層加碼，把地方的GDP目標定得很高，從而加大隱性債務的金融風險，因靠借錢來實現投資拉動GDP比其它辦法都容易，同時不可避免地出現有地方虛報經濟增長速度。

馬駿又稱現時所有的發達國家和絕大部分中等收入國家，都已經放棄了GDP增速作為宏觀調控的目標，普遍做法是把穩定就業、控制通脹作為宏觀調控的主要目標。

2020年前3個季度，中國宏觀槓桿率上升25個百分點，是2009年以來升幅最高的一次。槓桿率大幅上升，會導致未來的金融風險，

馬駿認為有些領域的泡沫已經顯現。他指出中國幾個主要的股市指數都大幅上升接近30%，在經濟增速大幅下降的情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。另外，近期上海、深圳等地樓價亦有不少升幅，這些都與流動性和槓桿率的變化有關。泡沫會否加劇，取決於貨幣政策會否進行適度轉向；若不轉向，問題肯定會持續，並導致中長期更大的經濟、金融風險。

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