美國據報反對香港就「香港製造」產地標籤將改為「中國製造」事宜成立小組裁決相關爭端，香港工業總會回應指，雖然美國新任總統拜登上場，但相信他短期內仍會維持對本中國的強硬立場。

香港工業總會副主席陳祖恒表示，拜登上任不久，仍需觀其首100天處事方式，但估計他將重返傳統及正常方式處事，其可預期性有助港商作更好佈署。惟從其委任官員取態，或反映拜登短時間內將維持對華強硬立場，考慮到美國民主黨一般較重視勞工福利及人權，他提醒港商若有意到東南亞市場開拓時，需小心處理當地勞工的人權事宜。

香港工業總會主席葉中賢表示，因應中國生產成本持續上升，不少港商考慮或已開拓在東南亞地區增設生產線，部份港商更有意回流本港，惟面對產業配套及工業用地不足、缺乏人才等問題。他指，疫情下本港各行業急速數碼化，但港商面臨自動化設備、數據分析人員等短缺，他相信，本港有條件自行生產食品、高端電子產品及中成藥等範疇。

工總發佈《香港製造：香港工業啟新章》中期研究報告，透過大數據、問卷調查及焦點小組座談探討港資廠商的發展情況，發現於2018年港資廠商在內地創造約5,000億港元產值，相當於當年本港GDP約17.6%，建議港府涵蓋生產性服務業於總體服務業內，加深公眾對本港工業的經濟貢獻；受訪企業中有23%有意或採取除中國以外增設生產線，當中八成選擇落戶東盟國家，主要由於物流及人手等成本考慮。

報告當中問卷於去年11至12月進行，共收回231份有效問卷；大數據的數據來源主要是中港官方工業數據。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！