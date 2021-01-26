再有保險公司送出疫苗副作用保障，宏利宣布預留1億港元最高賠償額，為有意通過接種疫苗以對抗疫情的客戶提供免費額外保障。

由即日起至6月底，現有及全新的宏利香港和澳門客戶，包括個人保單的持有人及受保人，以及團體醫療住院保單的受保成員（包括受保配偶及子女），如在香港或澳門接種認可的疫苗，包括2019冠狀病毒病疫苗，將可自動獲得宏利提供的接種疫苗副作用免費保障，無需任何事先登記手續。

受保客戶在接種疫苗後出現不良反應，於香港或澳門以門診方式諮詢註冊醫生，並於隨後的14日內住院，可獲300元住院前門診現金保障（最多1次）；及每日800元住院現金保障，最長14日（只限1次住院）。另有20萬元恩恤身故保障。

富衛新危疾受保未知疾病

肺炎疫情持續，保險公司陸續推出新危疾產品，擴大範圍至涵蓋如武漢肺炎般的未知疾病。富衛推出新危疾產品，受保未定義或未知疾病。

富衛人壽首席產品總監余柏堅相信，受保未知疾病將會是未來危疾產品的新趨勢，又透露去年公司自願醫保產品反應良好，保費按年錄得200%增長，現時自願醫保佔公司整體醫保保單80%。

富衛香港及澳門首席市務總監謝振國就指，去年首三季公司表現好於同業，認為內地未能通關的影響只是暫時性，本地市場亦見健康增長。

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