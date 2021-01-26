香港按揭證券公司首次與商業銀行簽署《諒解備忘錄》。按揭證券公司與三菱日聯銀行簽訂基建貸款銷售合作框架《諒解備忘錄》，就銀行銷售基建貸款予按揭證券公司設下主要準則，包括揀選貸款的條件、銷售方式及執行程序，以促進雙方於貸款銷售上的合作，將有助按揭證券公司填補基建融資市場缺口及鞏固香港成為基建融資中心。

按揭證券公司總裁李令翔表示，三菱日聯銀行能提供穩定和高質素的基建融資項目，有助按揭證券公司累積多元化及具規模的貸款資產組合後，達成基建貸款證券化的業務目標。

三菱日聯銀行環球企業及投資銀行部亞太區首席董事總經理Richard Yorke表示，該行營運策略之一，是持續吸納傳統銀行界別以外的於亞太地區投資伙伴，希望可進一步深化雙方合作關係，並促進雙方達成業務目標。

翻查報道，按證公司早於2018年已開始研究購買基建貸款。2020年上半年稅前虧損2.37億元，主要由年金業務引起的會計虧損所致。

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