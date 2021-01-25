拜登當選美國總統，民主黨保住參眾兩院控制權。聯博預計，在拜登執政之下，企業經營環境或將會顯著轉變。

拜登上任後有望陸續撤銷特朗普所頒佈的行政命令，並推行新政策，首先將針對氣候變化政策發佈行政命令，預計將造成深遠的影響。拜登政府亦提出高達2萬億美元的支出，加速基礎設施建設，以實現零排放的目標。

聯博預期，在拜登執政下，低利率環境與聯儲局的貨幣寬鬆政策短期將不會改變。投資部署宜關注四大焦點：

股票配置聚焦質素：回顧過去，無論是共和黨或民主黨執掌白宮，美國股市的長期回報並無太大差異。但這次情況可能不同，因為在過去數十年，多個主要長期趨勢持續醞釀並發展。我們認為，投資者應該聚焦優質的股票與主題式投資組合，因為優質企業有望克服疫情挑戰，在低增長的時期持續蓬勃發展。

醫療保健監管不會衝擊所有企業：雖然疫情為醫療保健板塊帶來利好，但由於民主黨政府預計推動全民醫保方案與管制藥價，引發市場隱憂，目前該板塊的估值較整體市場便宜。但兩黨在參議院勢均力敵的局面下，拜登政府若要推動重大法案，預期將面臨極大挑戰。聯博認為拜登政府將不會推動相關方案。此外，其他有助於大幅改善醫療結果的板塊，如醫療科技、動物保健、醫藥等，在拜登執政下有望持續蓬勃發展。

氣候變化政策預計轉變：氣候變化政策趨嚴固然有利於地球，但可能影響能源與原物料公司的盈利。拜登政府可能禁止在聯邦政府的土地上，以水力壓裂技術開採頁岩油。勘探與生產活動減少，將削弱油田服務企業的營收，但最直接的打擊則來自於加稅。

此外，可再生生物燃料的成本攀升，加上汽車能源效益標準日後轉趨嚴格，最終都將對煉油公司帶來挑戰。綠色能源轉型以及潛在訴訟或將對能源輸送管道公司帶來影響。

重新參與國際社會：雖然國會出現分治局面，聯博認為，在拜登執政下， 美國有望重新加強與世界貿易組織 （WTO） 等國際多邊組織的合作，貿易不確定性亦會降低，對多個行業構成利好，尤其是向環球市場進行銷售的汽車、化學品、煙草與科技行業。

王耀維

聯博股票資深投資策略