美股瘋狂，GameStop來回地獄又折返人間，甚至連近月被網友齊齊貼圖SHOW成績的富途（FUTU），單日波幅亦超過三成。如果這也不算泡沫，的確說不通，《金融時報》最新一篇統計，全球首三周，累計發債、新股上市及股份配股抽水，金額達到4,000億美元，約3.1萬億港元，全球驚武肺，更怕資金沒出路，在環球瘋狂放水形勢下，投資者唯有與泡沫共舞。

富途今年迄今累升1.2倍，如由去年中10美元起步，逾半年內股價十倍跳，周一晚報102美元，市值138億美元。上周寫過一篇「盤點27隻美上市「準回歸」中概股」，適逢富途高層近日揚言，若市值數百億美元或在港上市，如果要尋找下一隻「富途式」十倍股，可借鑑富途爆升方程式發掘。

第一：市值細細粒 容易爆

富途去年由10餘億美元起步，遇上新股熱及港股美股大時代，股價亦進入倍升狀況。目前市值逾百億，如要再升一倍，市值翻一番的難度，較去年的細股為高。盤點市值介乎10億美元至50億美元的中概股，數目有32隻，有一隻已在港上市（寶尊電商），今年率先跑出的是做無人機的億航智能（EH），股價由20美元起步，累升三倍至近90美元。升幅同樣超過一倍的有三隻，瑞能（SOL）、被富途視為最大對手的老虎證券母企：向上金融（TIGR）及趣頭條（QTT），QTT最新市值為10億美元。

第二：具主題性及業務配合

富途爆升，與其說是手機APP「user friendly」，不如說本港券商食老本太耐，不思長進，被後來者逐一超越。美股每季都出業績，亦是過去三季富途攀升的理據，因此可以留意住「潛力股」每季成績作去留。而中小細中概股過去一年較佳表現的，一般亦食正最熱的主題行業如電動車、清潔能源及醫療相關，甚至乎部份獲科技股女神青睞，附表有兩隻是連登契媽ARK系列持股，分別是小牛（NIU）及聲網（API），年內暫升75%及20%。

有網友對中概股避之則吉，亦有人跟風炒作。表內，我相信會有十倍股出現，但還是那句，通常未升夠一倍，九成九人都已經散水。

股榮

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