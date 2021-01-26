中國在一帶一路投資持續下跌，根據中央財經大學綠色金融國際研究院最新研究數據，去年中國在一帶一路新興經濟體的投資按年下跌54%至470億美元，並仍以能源行業投資金額最大，當中以新能源投資增幅最顯著，其中風能、太陽能及水電投資按年增長57%至110億美元，令中國於能源基建投資按年增長38%。不過根據美國企業研究院數據，中國於煤炭行業的投資仍較去年增長27%至200億美元，增幅較2019年的15%高出12個百分點。

中央財經大學綠色金融國際研究院表示，中國於再生能源的投資額增加，主要反映投資者意識到高排放能源生產，將為投資帶來金融及環境上的風險。不過在煤炭仍被視為成本較低的燃料之下，市場對石化燃料的需求仍然持續。

中國國家主席習近平希望，於2030年碳排放達至頂峯後將逐步回落，並於2060年可達到零排放，以達至根據巴黎氣侯條約的簽訂的承諾目標，雖然中國希望於巴黎氣候條約中扮演重要角色，但企業與銀行仍願意投資興建煤電及支持其融資為中國減排目標的一大阻礙，在中國能源投資項目中，再生能源需有快速增長，但市場仍然非常依賴燃煤發電。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！