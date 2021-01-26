證監會向5間證券行發出限制通知書，凍結12個交易帳戶內持有的資產，有關帳戶及資產與去年9月至10月期間的涉嫌市場操縱活動有關。

證監會向萬海證券、艾德證券、民眾證券、偉祿亞太證券及華贏東方發出限制通知書，禁止其在未取得證監會的事先書面同意的情況下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等交易帳戶內若干數目的資產，包括就任何證券訂立交易；處理證券或現金的任何提取或轉移，或處理因處置證券而產生的現金的任何款項轉移；按該等帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示處置或處理任何證券或現金；及輔助另一人處置或以指明方式處理任何有關財產。

證監會表示，有關調查仍在進行當中，並未有公佈涉事股份。該會續指，證券行如接獲任何上述指示，亦須通知證監會。

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