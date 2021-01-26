美股接連創新高，但疫情下環球放水，儘管泡沫處處，資金卻苦無出路，投資者心裡即使末日博士上身，但通脹預期升溫，仍無奈焗賭。《彭博》形容，華爾街已滿佈過度投機跡象，仙股飆升、資金圍爐炒主題、高風險債券的風險溢價低到前所未見，但在冒險氾濫和估值達到歷史性水平的環境下，投資者唯一選擇還依然是：買買買。

牛市不滅，上周美國股票交易所交易基金（ETF）流入70億美元，其中追蹤太陽能到機器人成為賭場最熱門題材，流入資金最多。標普則上升1.9%，創去年11月後最大單周升幅，持倉集中度全球第2的科技股再創新紀錄高位。

而伴隨股市上升的還有警告，花旗、小摩等公司從仙股警告到加密幣。不過在美國正蘊釀新一輪刺激措施，華爾街還是儘情繼續大量投資──美國發放上一輪疫情紓困的個人補貼後，股市成交量顯著增加。

儘管高盛策略師稱形容已陷入「不可持續的過剩」，但另一方面，又表示若計入美國國債孳息率、企業信貸和現金因素後，整體市場估值仍低於歷史平均水平。花旗看法相似，結論是美股顯然昂貴，但還有上升空間，其報告指「我們絕不建議任何人追逐泡沫……但是如果美股市盈率能達到先前高點，就還有可能再上升50至100%，而且這還是以絕對估值計算」。

同一時間夾擊的，還有投資者的通脹預期升溫，德意志銀行調查顯示有77%的受訪者預期有通膨壓力。環球放水下資金在場外賺不到錢，蘇黎世Fisch Asset Management的高級投資組合經理Maria Staeheli表示：「人們抱怨估值太貴，但場外就有大量現金在排隊……不投資就面臨非常大的機會成本──在負利率情況下這是確確實實的成本。」

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