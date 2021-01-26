李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）早年投資的「蛋白科技」美國公司Perfect Day，以「無動物性乳清蛋白」配方，毋需牧牛，也可製造和牛奶功能、營養一樣的蛋白質，亦成功研發沒有用牛奶製成的雪糕。

Perfect Day與全球不同品牌合作生產新「愛牛」產品，創造素奶製品，最新夥維港投資支持香港小店Igloo Dessert Bar，推出「牛年愛牛」禮盒套裝。維港投資指出，素奶可減低工廠式蓄牧引致的賀爾蒙、乳糖、抗生素等的各種環保和健康的挑戰，而同一時間對味道、健康並未有妥協。

Igloo Dessert Bar創辦人Larvina Wong原在中環天星碼頭出售自家製手造雪糕，因不少客人有乳糖不耐症，曾試過推杏仁奶基的純素雪糕，有接近牛奶製效果，但口感始終不一樣。看到Perfect Day報道後，她甚感興趣，原來不靠蓄牧，也可得到牛奶獨有的蛋白，在不用犧牲滋味的情況下，可製造出更健康環保的純素雪糕，當她知道Perfect Day是李嘉誠投資，便嘗試聯絡維港投資，其後維港投資和Perfect Day合力支持。

經過兩個多月努力，她成功以「無動物性乳清蛋白」，創造出多款口味的「愛牛」雪糕。Larvina Wong表示可以提供更健康、更美味的選擇，「食雪糕本身就可帶來快樂，如果吃了無公害雪糕，對環境零負擔，就是眾樂樂。」

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