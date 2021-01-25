【本報訊】新股當旺，早前醫渡科技（2158）逾百萬人認購，富途控股高級合夥人鄔必偉接受本報訪問分析新股新常態，形容如炮仗的導火線，而背後的炮仗就是客戶。以往新股多數潛水，但去年起股價表現剛好相反，吸引大量初哥及北水參與。「很多80後至00後以零售投資者身份參與，他們不將資金交予基金經理，自學炒股；股票對其來說，只是一隻較貴的手遊。這個群體就像螞蟻雄兵。」因股市交投火熱，富途今年股價狂升1.53倍，鄔必偉指，「若市值達數百億美元會考慮回流香港上市。」

現時港美炒股主題均圍繞新經濟，公司業務與年輕人生活密切相關，亦點燃了新股導火線。「真正的炮仗在後，客戶體驗是他們留下的原因」。他補充，富途客戶保存率是98.1%，相當於100個客戶中流失量少於2人。

為吸引年輕人眼球，富途定位為互聯網平台，「其他券商App作用，僅限於交易系統。但互聯網平台定位是能吸引客戶以外用戶，進來看資訊、聊天。」據富途最新季報， 去年第三季研發開支近1.5億港元，按年增長1.1倍 。富途約1,400名員工中，寫程式、編碼等I.T.相關職位佔約一半、金融有關職位僅佔10%。

若市值數百億美元 或港上市

截至去年9月底，富途牛牛App註冊用戶人數增至1,040萬，按年增加52.2%；客戶人數117.3萬，按年增長79.7%；DAU最高達80萬。該行2019年於納斯達克上市，現市值已狂升至157.36億美元，他指，「若市值達數百億美元再考慮回流香港上市。」

富途的另一賣點，是其上市前暗盤溢價零舍出眾，往往與輝立及耀才「同股不同價」，鄔必偉解釋，該平台僅供富途客戶交易，客戶量大而股票總量不多，故推高暗盤價格，「不過我們正尋求證監會批准平台增加其他券商，屆時貨源增加，溢價料會收窄。」富途孖展息一般為3.98厘，亦較其他劵商貴，但富途無意因溢價收窄而下調孖展息，「息率為年利率，攤開不算貴。客戶只要覺得平台方便使用，亦不介意付；加上港交所正研究縮短凍資期，利息將會降低。」