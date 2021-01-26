新股越來越熱，回報也沒讓抽中者失望，最新一隻將會是熱爆的快手（1024），有獎遊戲，應該一試。此外，我留意到同期招股的還有一隻健倍苗苗（2161），此股集資額僅5,000萬，如此小的集資額實在令人有許多想像的空間，健倍苗苗是香港多個百年品牌中藥的生產商，這包括保濟丸、何濟公、十靈丹、飛鷹……。

恒指進入狂升狂跌的階段，波幅巨大，相信是因為炒作衍生工具的錢多了，炒期指、炒窩輪、炒牛熊證……大戶更可以通過狂炒數隻權重的股去影響恒指。前日騰訊（700）單日上升11%，儘管當日恒指成份股有34隻下跌，恒指依然可以急升711點，換言之，騰訊股價的波動，更重要的原因是大戶在炒作期指，而不是騰訊本身出了甚麼好消息或壞消息。

不過，整體而言，目前依然是新經濟股在領導大市，儘管波幅巨大，趨勢依然是向上的，而且這些龍頭新經濟股的業務範圍非常廣，風險也因此分散。中央的反壟斷不會針對某一家企業，而是針對某一個行業，企業整體受到的打擊也就有個極限，不會無窮擴大，正如阿里（9988）旗下的螞蟻集團出了問題，阿里還有許許多多的業務不受影響。剛剛開始賺錢的阿里健康（241）市值已超過3,500億，大過不少恒指成份股，半新股京東健康（6618）仍在虧損，市值達5,400億，已接近等於京東（9618）市值的一半。

目前，市場對新經濟股龍頭分拆出來的子公司寵愛有加，P/E值比母公司高許多，原因之一可能是分拆出來的子公司業務較簡單，大行容易進行分析。母公司業務多，不易分析，有一定的不明朗之處，使到P/E值比較低。無論如何，對長期投資者而言，較低的P/E值依然是比較好的選擇，比方說我會同時持有阿里與阿里健康，但是阿里的持股比重一定比阿里健康高。

曾淵滄

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