疫情爆發，樓價卻跌極有限，2020年的樓市表現叫各界專家跌眼鏡。高力國際發表的最新報告指，關鍵市場指標顯示，香港及中國內地的經濟將繼續同步邁向復甦，刺激2021年下半年的房地產需求轉強。

而本港住宅需求強勁，2020年的樓價在疫情等影響下，仍錄得0.3%升幅，相信隨着疫情受控，今年樓價上升5%，租金則由去年跌6%，今年表現持平。寫字樓方面，去年價格大幅回落17%，跌幅是各類物業之冠，預計跌勢仍會持續，今年再跌10%。

高力國際香港及大灣區研究部主管鄧淑賢表示，乘著中國經濟復甦的勢頭，加上2020年的比較基數較低，預計香港的本地生產總值將在2021年重回正數。市場早前憂慮的某些因素轉趨明朗，當中包括美國總統大選結果，以及有望應對新冠肺炎疫情的疫苗研發進展。他補充，香港房地產市場方面，雖然大多數商業物業都正處於調整階段，但工業類別的表現仍然相對有較大韌力，整體租金和價格只錄得個位數的微跌。疫情令在家工作成為趨勢，配合5G網絡的興起，企業及投資者更加視數據中心為重要的資產類別，而市場對冷藏倉庫的需求，亦受本地消費和食品物流的向好表現帶動。

高力國際香港資本市場及投資服務高級執行董事王振康補充，2020年，香港的投資成交量按年下跌47％至601億元，為過去十年來最低紀錄。2020年的整體交投持續淡靜，但投資額於第四季末有所回升，矚目成交包括太古城中心一座及高銀金融國際中心，顯示投資氣氛有機會出現轉機。

高力國際香港商業物業服務主管顏慧萍說，2020年，寫字樓租賃勢頭減弱，總淨吸納量下降至負180萬平方呎，創紀錄新低。中環約佔整體負淨吸納量的三分之一（負60萬平方呎），其中一些跨國公司選擇縮小寫字樓面積，或是搬遷到其他非核心區子市場。核心商業區的空置率因而上升，到2020年底躍升至7.7％。

她相信，寫字樓租賃市場方面，租戶普遍著眼於成本優化。因應在家工作政策的推行，職場的運作模式仍在不斷發展，企業都盡可能管理營運開支以應對逆境。預計租金的跌勢集中在2021年上半年，之後將觸底反彈，這為著重控制成本的租戶造就機會。因此，鼓勵租戶在今年上半年採取行動，重新審視其房地產策略，並更新租約條款。

顏慧萍補充說，去年中環空置率升至7.7%創十年新高，話雖如此，即使有見租戶縮減於中環的版圖，但新租戶卻因此有更多選擇，進駐以往較難佔一席位的市場。她亦相信核心商業區的寫字樓空間將出現更多內地企業，但增速與2015年相比則較慢。此外，首次公開招股市場走勢強勁，跨境金融項目相繼推出，亦會帶動內地金融企業和財富管理公司的需求。

零售方面，該行商舖服務董事吳凱寧稱，2020年零售物業出租率及銷售額均按年大幅下挫，負增長的幅度顯著，為期長達兩年。一線街的出租率於2019年按年下滑21%，隨後於2020年按年跌28％。香港的入境旅遊受疫情所限，進一步拖累零售額，2020年1月至11月的零售額按年縮減25％。由於疫情關係，零售業出現明顯的趨勢。超級市場、家品及嶄新餐飲概念相關業務皆見增長，並展現韌力。超級市場方面的零售額按年上升9.5％，而整體零售額則下跌25％。本地消費將繼續成為2021年的重心所在，業主將更願意引入有故事可訴的非傳統品牌、協商靈活的租賃條款、推廣節日快閃店，並進一步推展忠實顧客計劃和獎賞活動。

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