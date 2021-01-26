股權變動

●閱文（772）前聯席首席執行官吳文輝在1月21、22、25及26日，共沽售公司464.46萬股，出售價55.82、57.64、56.94及56.34元，合共套現2.65億元。減持後，其好倉持股量由原來的0.5%，下降至0.04%。

盈喜/盈警

●千色店母公司恒基發展（097）發盈喜，預期去年公司股東應佔盈利按年增約105%，主要是由於顧客對集團超級市場的食品及日常用品之需求有所增加；若干業主作出租金寬免；收到香港政府之「保就業」計劃的工資補貼；及影響2019年業績之一次性負面因素，包括社會事件、一間店舖之結業成本及一間主要店舖之翻新工程不再發生。

其他

●星島（1105）自去年起公佈與獨立投資者就賣盤進行磋商，惟至今仍未達成最終協定，公司最新公告指，潛在交易未有取得重大進展。星島表示主席何柱國，潛在買家及其各自之法律顧問現仍正就該撤回商議有關潛在交易的可行替代安排。

公司指，該商議時限將視乎何柱國與潛在買家就可行替代安排的商業條款達成協議之商討 及商議進度，獲取有關可行替代安排的相關法律及稅務意見，以及制定重整方案與時間表，又指，潛在買家與其顧問對集團的盡職調查審查已大部份完成。

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