中國銀河證券（6881）隨時發出2020年業績快報，料不會令人失望，值得趁低上車。同業中，銀河估值最低，吸引力最大。

1）中信證券（6030）去年首3季盈利按年上升20%，本周一開市前發出快報，指去年盈利上升22%，兩日來股價跌5%。按快報數據計，PE 15.2倍，PB 1.06倍。股價對快報沒有利好反應，主因是估值不低，現價較52周低位高出43%。

2）2020年首3季，銀河盈利56.51億元人幣，按年大增46%，已較2019年全年超出8%，期內手續費及佣全、投資收益，成績理想，按年分別犬増44%及128%。單以第3季盈利20.98億元人幣計算，增幅更達66%，趨勢良好。全年預測賺78億元人幣，增長49%，PE僅5.5倍，同業中最低，較6年平均折讓44%，較其他同業平均折讓35%。

3）銀河2020年預測PB僅0.56倍，較6年平均折讓18%，較其他同業平均折讓高達28%。

4）銀河H股現價5.01元，A股（滬：601881）11.09元人幣，H股較A股折讓62%。自A股2017年初掛牌以來，H股平均折讓58%。恒生AH股指數去年10月最高150，現時135，代表H股折讓收縮，跑贏A股約一成。估計銀河H股較A股的折讓亦會收縮。

5）截至前日，北水持銀河H股8.86億股（24%），去年9月底的持股量為8.33億股（22.56）。

＊銀河現價5.01元，目標價重溫：7元，潛在升幅40%。建行睇7.5元，大摩睇6.38元。

同場加映：中國旺旺（151）去年12月29日增持後，上周五及本周一恢復增持，増持價5.33元至5.43元。由去年5月AGM至今，共回購2.42億股，佔總股數1.95%。昨收5.47元，逆市升1%。新年到，食品銷售增加，旺旺有「過年概念」。

021年3月止年度的上半年，旺旺盈利按年上升21%，預測全年增長25%，預測PE 12.6倍，較同業康師傅（322）及統一（220）平均折讓31%。上周三於5.47元薦買旺旺，現價相若，目標價重溫：7.6元，上升空間39%。花旗睇8.69元，中國銀河睇7.9元。

何車

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