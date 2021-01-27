金沙中國

金沙中國（1928）公佈，委任執行董事Robert Glen Goldstein為董事會主席、行政總裁及提名委員會主席，並於今日起生效，Goldstein自今年1月7日起出任代理董事會主席、代理行政總裁、執行董事及代理提名委員會主席。

英恒科技

英恒科技（1760）公佈，配售4500萬股新股，佔擴大後股本約4.15%，每股作價6.82元，較昨日收市價折讓19.86%，集資3.06億元，將用作開發新能源汽車及高級駕駛輔助系統服務平台。

首程

首程（697）公佈，透過先舊後新方式配售2.1億股，每股作價2.03元，較公司昨日收市價折讓9.78%，集資4.26億元，將用作業務發展。

中教控股

中教控股（839）公佈，以先舊後新方式配售1.22億股，佔擴大後股本約5.37%，每股作價16.6元，較昨日收市價折讓8.19%，集資淨額約20.12億，將用作潛在收購及擴充大灣區的新校舍。

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