【本報訊】快手（1024）首日招股反應熱爆，截至昨晚8時，券商及銀行合共借出最少2,900億元孖展額，相當於公開發售超額認購逾272倍，反應超越去年螞蟻招股。市場消息指，該股國際配售已足額，將提早於周三結束，並尋求上限115元定價。快手效應推動資金需求增，港滙一度高見7.751，昨一度觸及個半月最強水平。

快手首日錄孖展額2,900億元，已超越去年上市撻Q、首日錄1,900億元孖展的螞蟻；人多貨乾下，不少散戶或要失望。信誠證券聯席董事張智威指，快手IPO認購反應誇張，難估認購人數及凍資額，但肯定超越醫渡（2158）的117萬人及6,790億元；他料「乙組頭」（認購金額580萬元）只穩中一至兩手，甲組則認購200或300手穩中一手，建議投資者計好孖展成本。耀才為快手借出336億元、輝立佔315億元；凱基、富途、信誠各借出約160億元。

滙豐速錄逾千億申請

相較券商息口約2.88厘至3.98厘，銀行以超低息截擊。滙豐為客戶預留逾1,500億元貸款，發言人昨指首日認購錄逾1,000億元IPO貸款申請，創紀錄新高。該行同時提高每名客戶的新股認購貸款總額至1億元，貸款額逾300萬元，年息低至0.8厘；10萬至300萬元則享1厘。粗略計算，滙豐扣除拆息成本後，孖展息收入最少約2,000萬元。中銀香港亦為認購快手的孖展客戶提供1厘息，最低借款額10萬元；恒生利息0.9厘。

快手熱潮下，港元需求增加、帶動港元短息略緊，息緊滙強，港元一度高見7.751，是去年11月底以來最強。上商研究部主管林俊泓指，因市場預期招股反應踴躍，故一、兩周拆息定盤價稍為推升，按日升約0.02厘，分別報0.09及0.11厘，料港滙亦隨息口上升。基於未來一段時間仍有大型招股陸續展開，林相信資金需求推動下，港滙觸發7.75強方兌換保證價的「機會唔少」。

市場關注快手在瘋搶泡沫下，會否面對中央監管，步螞蟻後塵。公司上市前即「戴頭盔」，主動在招股文件列多個風險因素，包括用戶不當行為；中央對短視頻、直播及電商行業監控；反壟斷等；又提及2018年當局要求平台短暫停止部份功能，並移除不當內容。

貝康醫療入場費1.38萬

同日招股的微創醫療（853）分拆旗下心通醫療（2160），昨獲多間券商借出249億元孖展，超購98倍；其中耀才借出61億元。心通發行2.056億股，招股價介乎11.1至12.2元，一手1,000股，入場費12,322.94元，集資最多25.1億元，預計2月4日掛牌；聯席保薦人包括中金、花旗及摩根大通。該公司引入16名基石投資者，基投比例最多42.5%，包括高瓴資本、清池資本、GIC及雪湖資本等。

蘇州貝康醫療（2170）今起招股，共發行6,666.7萬股H股，招股價介乎26.36至27.36元，一手500股，入場費13,817.85元，集資最多18.2億元；預計2月8日掛牌；中信里昂為獨家保薦人。