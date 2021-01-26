「轉錯數」時有發生，雖然用戶本身有責任，但銀行核對資料不力亦失職。有苦主向本報投訴，她曾誤將3萬港元從虛擬銀行Mox轉錯至另一位不知名用戶的眾安銀行戶口，而該銀行在收款人名稱及賬戶號碼不匹配情況下，仍然可以執行收款指示，質疑把關不力。不過，這問題並非個別銀行事件，本報實測下，發現原來滙豐、恒生、螞蟻、富融等均無核對資料就「照單全數」，容許轉賬，業界指銀行有責任改善轉賬時的賬戶核實措施。

李小姐（化名）接受本報訪問時表示，上月24日「入錯數」誤將3萬港元轉賬至眾安銀行一個陌生人的戶口，她承認自己有一定責任，惟同時認為收款銀行無盡「把關」責任，「我假設咗（銀行）核實收款人名稱及收款賬戶號碼確實無誤，銀行先會完成交易」。

對於銀行無核對收款人名稱及賬戶資料便執行轉賬，她直指「荒謬」、「不合理」，又指轉賬只單純依賴賬戶號碼並不安全，認為系統需要進一步加強，「香港周圍都話創新科技，金融科技，核對賬戶名稱和號碼呢啲功能連ATM都可以做到」，難以理解部份香港銀行系統有缺陷，稱「唔單止係銀行個別責任，金管局都要追上時代步伐」。

眾安：按行業指引向客戶提供協助

眾安銀行發言人回覆時表示，已根據行業指引立即為其提供協助，包括與收款人聯絡並請其退回款項，由於收款人已同意退回款項，現時該行正與匯款銀行（Mox）共同協助客戶，希望儘快把款項退回至其戶口。

他續指，作為香港的持牌銀行，處理轉賬時與其他銀行一樣嚴格遵從行業的指引，若收到因錯誤轉賬而引申的退款申請，會盡力為匯款人提供協助。

多間銀行有核實兼攔截轉賬

究竟收款人名稱及收款賬戶號碼不一致是否能成功過數呢？本報記者先後在3間發鈔行、恒生及8間虛銀賬戶，輸入A同事名稱及B同事賬戶號碼，並轉賬「1蚊」測試，發現中銀、渣打、匯立、天星、平安壹賬通、Mox及livi均可成功「攔截」拒絕接受轉賬；而滙豐、恒生、眾安銀行、螞蟻銀行、富融銀行順利收到「1蚊」。

有不願具名的零售銀行主管表示，付款銀行無收款客戶資料，只能提示付款客戶核對資料無誤才過數，「責任似乎喺收款銀行，如果收款銀行唔核對客戶資料嘅話，要求客戶填寫收款人名稱嘅意思何在？」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，不同銀行處理方法有異，惟他同意銀行有責任改善轉賬時的核實賬戶措施，以減低存戶「轉錯數」的機會，「FPS都可以Show到收款人名稱，（收款銀行）應該都做到核對嘅」。

金管局發言人提醒，市民在轉賬時應小心核對輸入的收款賬號及金額等資料，以為免錯誤轉賬，收款人若不退回誤傳款項或需負上的刑事責任。

根據金管局資料，2018、2019及2020年分別收到26、48及33宗有關錯誤轉賬的投訴， 2018及2019年收到的個案已經全部完成處理，而2020年收到的個案尚餘3宗在處理中，除個別個案之外，相關銀行在獲得收款人的配合和同意後已將錯誤轉賬的款項退還至出款戶口。

銀行難凍戶口 惟不還款涉盜竊

不過，如果收款人不願意配合，究竟會否惹上官非？大律師陸偉雄指出，收款人若挪用不屬於自己的款項可能觸犯盜竊罪，籲配合退回有關款項。

至於銀行能否臨時凍結該筆誤轉賬的資金，有不願具名的銀行業界指出，若遇上類似情況，涉事銀行一般會多渠道通知收款人，「打電話、發電郵，甚至寄掛號信通知客戶有一筆不屬於他的款項誤存至他戶口」，由於本身錯不在收款人，亦不能肯定他是否得悉有資金錯誤轉賬，銀行不會凍結其任何款項或戶口，故一般追回款項需時。而凍結銀行戶口及某部份功能，一般需要去到涉嫌違法或洗錢等罪名，警察才會提出法庭令要求銀行查封。

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