新冠肺炎疫情爆發超過一年，全球近1億人確診，超過200萬人因疫情離世。香港亦有超過10,000名市民確診，接近170個死亡個案。各行各業大受打擊，甚麼社交距離、限聚令等，除了令人與人之間的距離越來越疏遠，也令國家與國家之間的交往減少，甚至故步自封、斷絕來往。

疫情下人人避免外出，以往在家上班，通常以兼職為主，較少發生在全職工作上，但因為疫情關係，有些朋友已經在家工作超過一年，看似是「絕世筍工」，實情可能「悶到發瘋」，當然在保障員工健康及公司仍然能運作的前提下，在家工作似乎仍然是必須的。至於學生們，自去年開始大部份時間都在「網上學習」，減少了社交接觸，對其身心發展有着非常長遠影響，況且在家中「網上學習」，除非家長全天候照顧和監督，否則究竟他們在網上學習，還是在網上遊戲，可能也分不清楚。

去年大部份時間都在疫情中度過，對很多人來說是「失的比得的多」，雖說網上購物及電子支付都有突飛猛進的發展，卻不能彌補許多人因為疫情而失去了工作、金錢、自由和生命。

然而，2021年開局也不見得樂觀，香港爆發第四波疫情，仍未有平息的迹象，新冠肺炎疫苗全球開始接種，但仍出現死亡個案，加上疫苗供應短缺，可能令到全球疫苗的接種計劃有所變動，影響到撲滅全球疫情的時間表。2021年大家是否仍需活在恐懼中？

方保僑

香港資訊科技商會榮譽會長