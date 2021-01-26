【本報訊】觀塘麗港城第5座疑因「垂直傳播」爆疫，屋苑也有移民盤急讓平賣。區內代理表示，屋苑本月暫錄得23宗成交，呎價最平為一個移民盤，中層單位呎價竟不足1.3萬元。

中原郭麗娟稱，麗港城14座中層D室，實用面積687方呎，改四房一廁間隔，業主最初開價890萬元，放盤五個月，最近以885萬元成交，呎價12,882元。據網上銀行估價，單位估值936萬元。參考同類單位近期成交價，如景觀相同的15座同層E室，半年前就以965萬元售出，今次移民盤賣平80萬元或8%。原業主2007年8月以299萬元買入，因移民才急讓物業，最終於上機前兩小時成功沽貨，持貨13年賬面獲利586萬元。

此外，麗港城5座多個中層單位出現病例，其中一個中層E室單位，位於確診單位樓上，周六以968萬元賣出。有消息指，促成該宗交易的地產代理亦須送往強制檢測，據指檢測結果呈陰性。

翠林花園樓價創新高

二線屋苑有資金追落後。市場消息指，屯門翠林花園D座一個實用面積747方呎中層4室三房單位，以778萬元易手，樓價創屋苑歷史新高，惟呎價只是1萬元，屬屯門低水屋苑之一。

九龍灣「上車三寶」得寶花園、淘大花園及德福花園，本月暫錄55宗成交，淘大最旺佔30宗。得寶錄得遺產貨平價交易，屬C座中高層4室，實用253方呎，成交價416萬元。而同座一個高層4室，近日以468萬元成交，兩者樓價相差52萬元。