【本報訊】快手首日孖展額破紀錄，亦與近年內地人大舉南下「打新」（意指認購香港新股）有關。據知內地投資者近期興起「白嫖黨」一詞，意指以零本金、零手續費在券商認購香港新股，若中籤才補倉及付息率；其中被內地人稱為「白嫖券商」的輝立證券，提供十成孖展額度，其資本管理執行董事黃瑋傑解釋，要成功借十成孖展，客戶戶口需要有貨底，以及抽三手以內新股，「中籤後唔找數就會強制沽貨，不過好少出現此情況」。

華盛內地客佔近半

本報記者以投資者身份赴輝立開戶，有輝立證券職員表示，現時最受歡迎計劃是38元全包、抽約5萬元新股的「38元計劃」，以及認購金額達500萬元以上的乙組。不過他稱，由於過往有部份經紀容許內地投資者「篤手指」，僅需存入5,000元按金即可參與乙組；但有內地客因中籤太多及虧損嚴重而「走數」，故近來條件已收緊。

對於內地資金有份谷爆新股，中資券商華盛證券指出，該行本港用戶佔三成，海外用戶包括內地用戶，已高達七成。該行證券分析師聶振邦觀察到，該行交易平台用戶主要以簡體字交流，料內地用戶佔近半。

受惠新股熱潮，加上內地客轉移至本地市場加入炒作，帶動近期新股超購倍數誇張，聶振邦稱超購千倍將成大趨勢，尤其發生在招股規模小（2億元以下）的股票；料今年首季或現超購2,000倍新股，「所以投資者未必適合以認購倍數作投資參考，都要睇番盈利基礎，以及基石投資者質素」。